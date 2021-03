Iván Marcano está a enfrentar nova paragem por lesão, depois de ter regressado recentemente à competição, pelo FC Porto B. O defesa-central espanhol realizou tratamento a uma lesão muscular na face posterior da coxa esquerda, de acordo com o boletim clínico portista.



O jogador de 33 anos sofreu uma rotura do ligamento cruzado anterior do joelho direito em maio de 2020 e esteve vários meses afastados dos relvados. A 27 de fevereiro, voltou à competição no Vilafranquense-FC Porto B. A 8 de março, fez mais 90 minutos no FC Porto B-Casa Pia.



Agora, Marcano depara-se com nova lesão, sem qualquer relação com a anterior e com menos gravidade.



Mbaye, em treino integrado condicionado, é o outro nome no boletim clínico do FC Porto.