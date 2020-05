Foi em pleno estádio do Dragão que o FC Porto concluiu a terceira semana de trabalho após a interrupção da Liga devido à pandemia de Covid-19.



Na sessão matinal, o plantel principal dos dragões realizou um treino conjunto com a equipa B.



Sérgio Conceição apenas não pôde contar com Marcano, defesa que continua a fazer tratamento à rotura de ligamentos no joelho direito sofrida na passada quinta-feira.



O FC Porto volta a treinar segunda-feira, de tarde, no Olival.