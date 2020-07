O FC Porto oficializou a contratação de Igor Cássio para a equipa B, tal como o Maisfutebol noticiou em tempo oportuno.



O avançado de 22 anos chegou ao Dragão oriundo do Botafogo e assinou até 2022, segundo o clube portista. O jogador brasileiro a custo zero, mantendo o emblema da Estrela Solitária metade dos direitos económicos do ponta de lança.



«Jogo como avançado ou mesmo como ponta de lança. Sou rápido, finalizador e espero poder ajudar muito a equipa», referiu, em declarações ao site do FC Porto.

O futebolista fez três golos pela equipa principal do Botafogo. Formado inicialmente no Artsul FC, um pequeno emblema de Nova Iguaçu, Igor Cássio chegou ainda adolescente ao Bota e em 2017 conseguiu ser integrado no elenco principal. Uma grave lesão no joelho deixou-o sete meses parado e fora das opções de Jair Ventura.

A melhor fase de Igor aconteceu entre outubro e novembro de 2019, quando foi utilizado em dez jogos do Brasileirão e marcou dois golos. Em 2020 arrancou o Campeonato Carioca, mas acabou por perder algum espaço com a chegada de Pedro Raúl, ex-avançado do Vitória de Guimarães.