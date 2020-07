O FC Porto sagrou-se, esta quarta-feira, campeão nacional português pela 29.ª vez na história.

A equipa orientada por Sérgio Conceição garantiu o título nacional após a vitória por 2-0 sobre o Sporting, esta noite, no Estádio do Dragão. Danilo (64m) e Marega (90m) fizeram os dois golos da partida.

Conceição leva o FC Porto ao segundo título em três épocas, recuperando a conquista perdida para o Benfica em 2018/2019.

Os dragões estão agora a oito títulos dos 37 do Benfica, que é o máximo vencedor. Distancia-se mais do Sporting, que tem 18. Belenenses e Boavista, com um cada, são os outros clubes no palmarés.

Na última década, o FC Porto iguala o Benfica, tendo dragões e águias cinco títulos nacionais cada.

Os azuis e brancos recuperaram de uma desvantagem que chegou a ser de sete pontos para o Benfica, das jornadas 17 à 19. A duas jornadas do fim, somam 79 pontos, mais oito que as águias, que tem 71.