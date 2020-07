O FC Porto foi coroado nesta segunda-feira como campeão nacional 2019/20. Após a vitória frente ao Moreirense (6-1), na 33.ª jornada da Liga, os dragões receberam as medalhas e o troféu referentes à conquista do título.



Num Estádio do Dragão completamente despedido de adeptos, com a polícia a impedir a aproximação dos portistas ao recinto, a equipa portista começou por merecer uma guarda de honra do Moreirense, no momento da entrada em campo.



Seguiu-se um espetáculo com sete golos, seis a favor do FC Porto e alguns deles de belíssimo efeito. Depois, os jogadores regressaram aos balneários para algumas pinturas faciais, enquanto o cenário era preparado, e foram chamados um a um para receberem as medalhas.



27 jogadores, incluindo Francisco Meixedo (ainda não foi utilizado) pisaram o relvado do Dragão para a consagração. A grande ausência foi Shoya Nakajima.



Seguiu-se a equipa técnica comandada por Sérgio Conceição, composta ainda por Vítor Bruno, Siramana Dembelé, Diamantino Figueiredo e Eduardo Oliveira.



Eis os 27 jogadores chamados ao relvado do Dragão: Aboubakar, Jesús Corona, Sérgio Oliveira, Mbaye, Tomás Esteves, Uribe, Marega, Pepe, Loum, João Mário, Manafá, Fábio Silva, Zé Luís, Luis Díaz, Mbemba, Marchesín, Danilo, Diogo Leite, Soares, Diogo Costa, Vítor Ferreira, Alex Telles, Francisco Meixedo, Romário Baró, Otávio, Fábio Vieira e Marcano.