Ricardo Quaresma considerou Jesús Corona como o jogador mais parecido com o seu estilo de jogo no FC Porto.

«Admiro o Corona porque tem uma qualidade incrível. Por vezes, perde jogadas porque dá mais um toque, mas quem é forte no um para um vai acabar por perder. É o mais parecido comigo? Sim. Tanto a lateral como a esquerdo puxa muito a equipa para a frente. Tem uma personalidade incrível. Admiro-o pela personalidade, porque quando a equipa precisa de alguém para pegar na bola e ir para cima, não se importa se perde ou não a bola e arrisca. Já se sabe como é: quem não arrisca, não petisca. É um craque», afirmou o internacional português ao programa «FC Porto em casa», transmitido através das redes sociais dos dragões.

Quaresma destacou os três jogadores que mais admira no FC Porto. «Pepe, porque, apesar da idade, continua a ser dos melhores centrais do mundo; Alex Telles, porque tem muita qualidade e um pé esquerdo enorme; e o Corona, porque acho um craque», concluiu o extremo de 36 anos, que atualmente joga nos turcos do Kasimpasa.

Sobre os jovens, o internacional português afirmou que «não têm assim tantas oportunidades para demonstrarem o valor que têm»: «Por mim, Deus queira que sejam todos grandes promessas. Se calhar, o Fábio [Silva] é a maior, mas é difícil dar um nome, estão a dar os primeiros passos. Num ano estás bem e depois desapareces.»