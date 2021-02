O FC Porto venceu o Rio Ave por 2-0, nesta segunda-feira, em jogo da 16.ª jornada da Liga.

Luis Díaz inaugurou o marcador mesmo à beira do intervalo (44m) e Evanilson saltou do banco para confirmar o triunfo portista ao minuto 75.

Miguel Cardoso saiu assim derrotado desta re(estreia) como treinador do Rio Ave.

Com este resultado o FC Porto passa a somar 38 pontos, e coloca-se, à condição, a um ponto do líder, Sporting, e com cinco de vantagem sobre o Benfica.

Os dois rivais de Lisboa jogam o dérbi a partir das 21h30.