José Mota, treinador do Farense, comentou desta forma a derrota da sua equipa frente ao FC Porto (2-1), no Estádio do Dragão. Declarações na flash interview da SportTV:

«A forma como acontece o segundo golo, já nos minutos finais, é sempre um amargo muito grande por aquilo que a equipa fez, pela postura que teve.

«O FC Porto é uma equipa que pressiona muito, gere muito bem, massacra muito o adversário. A nossa estratégia estava a corresponder, tirando os minutos iniciais, em que não conseguimos sair. Foi um FC Porto muito forte nos primeiros minutos, como é seu apanágio. Após esse período, começámos a sentir mais confiança e a criar dificuldades ao FC Porto.»

«Fizemos um golo de belo efeito, a segunda parte veio e o jogo estava a correr-nos de feição. O FC Porto teve mais bola, mas sem aquelas grandes oportunidades para fazer golo, apenas uma ou outra, nós também tivemos as nossas chances. O jogo foi decorrendo e num desses lances acabámos por sofrer um golo, um lance em que podíamos ter melhor colocação. Mesmo após esse golo, ainda tivemos duas situações.

«Não é retirar mérito ao FC Porto, mas tivemos uma postura que eu aprecio, sempre uma equipa aguerrida, desinibida. Os jogadores deram tudo para sair daqui com outro resultado, mas não tivemos aquela ponta de sorte.»