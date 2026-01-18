Abascal: «Vínhamos atrás dos três pontos e estamos frustrados»
Central do V. Guimarães analisa derrota frente ao FC Porto e aborda rumo da equipa até ao fim da temporada
Central do V. Guimarães analisa derrota frente ao FC Porto e aborda rumo da equipa até ao fim da temporada
Rodrigo Abascal, em declarações à flash interview da SportTV, após a derrota por 1-0 frente ao FC Porto, na 18.ª jornada da Liga:
Análise à derrota frente ao FC Porto
«Estou muito orgulhoso da equipa, pelo título que conquistámos e por competirmos todo o jogo. Tivemos oportunidades para marcar, mas dois penáltis a favor do FC Porto torna tudo mais fácil para o adversário.»
Abordagem do V. Guimarães ao encontro
«Se não assumíssemos o jogo contra uma equipa tão forte como o FC Porto ia ser mais difícil para nós. Quisemos fazer isso pelos nossos adeptos, no nosso estádio, e vamos continuar a trabalhar. Estamos num bom caminho. Vínhamos atrás dos três pontos, demonstrámos isso desde a primeira parte. Fomos em cima do FC Porto e estamos frustrados. Temos mais um jogo no próximo fim de semana e vamos atrás dos três pontos.»
Caminhada da equipa até fim da época
«Quem tinha dúvidas da vitória é porque não nos viu a trabalhar e isso refletiu-se na conquista da Taça. Temos um grupo forte e unido. Vamos atrás dos objetivos que colocámos no início da época.»