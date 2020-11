A perder por 0-1 frente ao Portimonense, a equipa técnica do FC Porto decidiu trocar Uribe por Taremi quando estavam cumpridos apenas 32 minutos de jogo. No final da partida, o adjunto de Conceição, Vítor Bruno, explicou o motivo da alteração.



«Sentimos que precisávamos de ter algum peso na frente, uma referência para guardar e segurar a bola e, ao mesmo tempo, alguém para ser mais agressivo no momento de atacar a baliza. A substituição estava prevista, sendo honesto como tenho sido desde o início da minha intervenção. Tentamos sempre antecipar os diferentes cenários. As decisões macro já estão definidas de base. Penso que resultado. Não tem a ver com o Matheus [Uribe] por si só, podia ser outro qualquer médio. Era o momento de mexer, o jogo estava a pedir isso e graças a Deus resultou», justificou.



A verdade é que o iraniano marcou o golo que deu a reviravolta aos azuis e brancos.