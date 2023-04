Não segue jogo a jogo na televisão, mas está atento ao que tem acontecido na Liga portuguesa e quer um desfecho favorável para o FC Porto em 2022/23. O antigo treinador dos dragões, Co Adriaanse, espera que o Benfica perca ainda mais pontos na reta final do campeonato e recordou o ano «muito bom» que teve nos azuis e brancos, em 2005/06.

«Esse ano em Portugal [ndr: 2005/06] foi muito bom e espero que o Benfica perca mais pontos», afirmou Co Adriaanse, em declarações ao Maisfutebol, esta segunda-feira.

O neerlandês de 75 anos, que conduziu o FC Porto à «dobradinha» há quase 17 anos, com a conquista da Liga e da Taça de Portugal, mostrou-se a par dos mais recentes resultados e diz que tem visto jogos do FC Porto, sobretudo nas competições europeias.

«Às vezes vejo nos jogos da Liga dos Campeões, mas na liga nacional não. Sigo, sei que o Benfica está em primeiro e o FC Porto em segundo e que o Benfica perdeu alguns pontos nas últimas semanas, este fim de semana ganhou 1-0 [ndr: ao Estoril] e o FC Porto 2-0 [em Paços de Ferreira]. Estou a seguir a competição, mas não vejo na televisão. Não conseguimos seguir aqui nos Países Baixos», referiu, deixando ainda uma palavra sobre o atual treinador dos dragões, Sérgio Conceição, além de ter falado do trabalho com Pepe, que no domingo renovou até 2024, ano até ao qual o técnico também está vinculado ao clube.

«O contrato de [Sérgio] Conceição no FC Porto é de mais dois anos. Também é ótimo que ele esteja a fazer o seu trabalho há tanto tempo. É um homem do clube e sigo o filho dele no Ajax», referiu Adriaanse, em alusão a Francisco Conceição, jovem que considera que vai ter «mais oportunidades» no clube de Amesterdão num futuro breve.