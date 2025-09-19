Brandon Aguilera, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do FC Porto sobre o Rio Ave, por 3-0, para a 6.ª jornada da Liga:

Análise ao encontro

«Sofremos golos muito cedo, em pontapés de canto e nesse aspeto o adversário é muito forte. Temos de trabalhar para seguir em frente e olhar já para o próximo jogo.»

Rio Ave sem vitórias na Liga

«Estivemos perto de ganhar nos três primeiros jogos e a verdade é que já vamos em cinco jogos sem ganhar. Agora segue-se o Benfica e temos de lutar para conseguir pontos. São equipas fortes e de alto nível. Temos de trabalhar para chegar à intensidade delas e há que aprender com estes jogos.»

«Acreditamos no processo e que os adeptos também têm razão para protestar. Nós temos de lhes dar vitórias dentro de campo e estamos a trabalhar para isso, não queremos nada mais do que dar alegrias aos adeptos e às nossas famílias.»