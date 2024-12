Declarações de Alexandre Santana, treinador adjunto do Casa Pia, depois da derrota frente ao FC Porto por 2-0.

[Estratégia bem estudada e erros nos golos do FC Porto]

«Orgulhosos. Orgulhosos pela forma como nos apresentamos, a estratégia bem montada e uma primeira parte fantástica da nossa parte, a jogar neste estádio difícil, e olhar para esta equipa há uns meses atrás e olhar para esta equipa neste estádio enche-nos de orgulho.

Houve decisões que levaram aos golos do porto mas nunca deixámos de tentar, de discutir o jogo com o FC Porto. Toda a gente fala que o FC Porto está numa fase débil mas não deixa de ser o FC Porto, com jogadores de muita qualidade. Não nos encolhemos, disputamos o jogo olhos nos olhos mas infelizmente hoje o FC Porto foi mais competente, acabou por finalizar as situações que tiveram, em transição ofensiva. Até ao final do jogo sentimos que podíamos ter feito mais um golo e se fizéssemos um golo entrávamos no jogo e podíamos ter saído daqui mas felizes mas não conseguimos.»

[Depois do 1-0 quis arriscar mais, equipa mais exposta?]

Tínhamos que nos expor, parecemos muito audazes os jogadores estavam confiantes e quisemos chegar à frente e mostrar um Casa Pia com audácia, não fomos felizes hoje mas estamos a olhar para um futuro muto positivo, com os jogadores mais integrados de muitas nacionalidades, sentimos a equipa mais ligada e mais competente.»

[Derrotas contra o Sporting e o FC Porto]

«Competência e confiança. Competência, como disse, só perdemos com o Sporting e com o FC Porto. Derrota com o Sporting onde tivemos uma estratégia mais cautelosa e agora [com o FC Porto] uma diferente, porque o jogo assim exigia.Transporta-nos uma vontade e crença no que podemos fazer. Tudo o que temos feito até agora dá-nos alguma capacidade de pensar em consistência e é para isso que queremos voltar, como vínhamos a ter até este jogo.»