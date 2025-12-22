O FC Porto venceu o Alverca, por 3-0, e segue isolado no comando da Liga Portuguesa.

Borja Sainz abriu e fechou a contagem, num jogo que teve ainda um golo de Alan Varela.

Com esta vitória, a 14.ª em 15 jornadas, os dragões pressionam ainda mais os rivais. O FC Porto é líder com 43 pontos, mais oito do que o Sporting e mais onze do que o Benfica, que têm ambos menos um jogo disputado.