Alverca e FC Porto medem forças esta segunda-feira, a partir das 18h45, e Francesco Farioli faz duas alterações face ao onze que alinhou na última jornada da Liga, diante do Estrela.

ACOMPANHE AQUI O ENCONTRO, AO MINUTO.

Pablo Rosario e Martim Fernandes são as grandes novidades nas escolhas do técnico italiano, que rendem Bednarek (castigado) e Francisco Moura. De resto, a frente de ataque mantém-se sem surpresas, com Pepê e Borja Sainz no apoio a Samu.

Do outro lado, Custódio Castro não mexe na equipa que alinhou de início frente ao Arouca, no passado domingo (14 de dezembro), para a 14.ª jornada da Liga. Com o seu habitual sistema de 3-4-3, o técnico português tem na frente Lincoln, Figueiredo e Marezi, este último o melhor marcador da equipa (seis golos).

Confira aqui os onzes de ambas as equipas:

ALVERCA: André Gomes, Julián Martínez, Naves e Meupiyou; Touaizi, Alex Amorim, Abdulai e Chissumba; Lincoln, Marezi e Figueiredo.

FC PORTO: Diogo Costa, Alberto Costa, Rosario, Kiwior e Martim Fernandes; Alan Varela, Froholdt e Mora; Pepê, Samu e Borja.

