Após o triunfo histórico no Dragão, Lito Vidigal foi questionado acerca da estratégia que desenvolveu para a partida. O técnico do Marítimo não gostou da forma como a pergunta foi colocada.



«Se me faz uma pergunta dessas, não percebe nada de futebol. Já lhe respondi, não tenho mais nada a dizer. Andei uma semana inteira a trabalhar para preparar a minha equipa para vencer aqui e faz-me uma pergunta dessas?», atirou, na sala de imprensa do recinto portista.



Os insulares bateram os campeões nacionais por 3-2.