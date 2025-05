Martín Anslemi, treinador do FC Porto, falou este sábado em conferência de imprensa sobre o dérbi frente ao Boavista que terá importância máxima para as duas equipas. Os dragões lutam pelo terceiro posto com o Sp. Braga, já os axadrezados fogem à despromoção na ponta oposta da classificação.

No entanto, apesar da importância do duelo, a conferência atrasou bastante por culpa.. do clássico entre FC Porto e Benfica na meia-final da Champions de hóquei em patins.

«A culpa foi nossa, estávamos a ver hóquei e ainda faltava o prolongamento», confidenciou Anselmi antes de antever um «jogo difícil» frente aos boavisteiros.

«Acho que o Boavista mostrou no último jogo contra o AVS que quer lutar até ao fim, que recuperou de um jogo muito difícil que praticamente o condenou. E para além de todos os temperos, de todo o contexto do jogo, penso que é um rival que está a jogar por coisas muito importantes. Mas penso que nós também estamos a jogar por coisas importantes, apesar de faltarem dois jogos e não termos qualquer hipótese de lutar pelo campeonato», começou por dizer o técnico argentino.

Anselmi rejeita, contudo, falar de um jogo de «vida ou morte» em relação à partida da 33.ª jornada do Campeonato Nacional.

«Nós entendemos que todos os jogos em que o FC Porto entra em campo, eu não gosto de falar de vida ou morte porque no final vida ou morte, estamos a falar de coisas mais importantes. O que eu acho é que em cada jogo que o FC Porto entra em campo tem a obrigação de competir ao máximo. E penso que no último jogo fora de casa ficámos a dever a isso. [...] Compreendendo que há um contexto, como disse, em que o adversário tem coisas muito importantes em jogo, mas que nós também temos, porque o nosso prestígio está sempre em jogo e porque somos FC Portos e temos de competir ao máximo», concluiu.

O FC Porto joga contra o Boavista este domingo, no estádio do Bessa, a partir das 20h30 numa partida que vai poder acompanhar AO MINUTO, aqui no Maisfutebol.