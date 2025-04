Martín Anselmi abordou, pela primeira vez, os processos disciplinares instauradas a cinco jogadores do FC Porto, ainda que tenha sido muito claro e sucinto nas palavras que escolheu.

Otávio, William Gomes, Samu e Danny Namaso foram punidos com multa, enquanto Tiago Djaló foi punido com a dispensa, pelo que não voltará a trabalhar no FC Porto, procurando encerrr-se o empréstimo da Juventus.

Questionado sobre se os jogadores vão ficar fora da convocatória, o treinador respondeu que a lista de convocados será conhecida em breve. Já sobre Tiago Djaló, não deixou dúvidas de que o destino está traçado.

«O tema dos castigos é público, podem ler o que está publicado», confirmou.

O FC Porto visita a Reboleira na noite deste sábado (20h30), pressionado pelo objetivo de retomar o 3.º lugar. Os dragões registam 62 pontos, um de atraso para o Sp. Braga.

O Estrela-FC Porto vai contar com arbitragem de David Silva e é para seguir, ao minuto, no Maisfutebol.