A última jornada da Liga, frente ao Rio Ave (2-2), em que o FC Porto sofreu dois golos muito consentidos na sequência de erros dos centrais Nehuén Pérez e Otávio, foi tema de conversa na antevisão ao Clássico com o Sporting.

«No último jogo, permitimos (em média) 4,9 passes ao rival pela nossa pressão à perda. É muito baixo e queremos melhorá-lo. O índice de golos expectáveis do Rio Ave foi de 1,54, mas um ponto foi de uma transição (no segundo golo sofrido), porque com a defesa organizada o índice foi perto de 0.40, o que é muito baixo. De golos a nosso favor, o índice foi de perto de 3, o que é altíssimo, e sem um penálti a nosso favor. São dados que demonstram se estamos a ser competitivos, ou não, são tangíveis», referiu o treinador do FC Porto.

Frente ao Sporting, Anselmi sabe que «ter uma recuperação tão rápida (da bola) é mais complicado», mas garante uma equipa focada e empenhada em continuar a crescer.

«Uma coisa é a competitividade e a intensidade, como competiu a equipa. Isso esteve sempre presente e vai estar amanhã. Depois, com oito treinos, temos de ir dando informações pontuais, para que os jogadores possam fluir melhor dentro do campo. A parte defensiva é mais simples, porque é sempre mais fácil destruir do que construir, enquanto a parte ofensiva necessita de mais trabalho e entendimento, que se vai conseguindo jogo a jogo. Foi a nossa primeira semana larga, há que aproveitar para passar informações e conceitos que estão a faltar», referiu o técnico argentino.

A 21.ª jornada da Liga abre, esta sexta-feira, com o duelo entre FC Porto e Sporting, no Estádio do Dragão (20:15).