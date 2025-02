Martín Anselmi revelou, na antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães, que Martim Fernandes está perto de voltar à competição.

«Acho que vamos poder vê-lo já na próxima semana. Os jogadores estão todos aptos para jogar, exceto o Martim e os castigados, o Nehuén [Pérez] e o João [Mário]», adiantou o técnico portista.

Anselmi destacou que o Dragão vai ter lotação esgotada para a partida desta segunda-feira e ainda deixou elogios ao V. Guimarães, comandado por Luís Freire.

«A uma segunda-feira ter o estádio cheio… gera-me muitas expectativas voltar a jogar em casa, com um estádio cheio e um adversário que é uma equipa importante no futebol português. Tem bons jogadores, estão na Liga Conferência e vai ser um jogo difícil. Mas é muito importante voltar a casa, com a nossa gente», vincou.

«O treinador adversário tem cinco jogos com a sua equipa, vem de três jogos sem sofrer golos e sem perder. Estes cinco jogos permitem ver um padrão de jogo, entendemos como podem jogar, têm diferentes formas de defender, com bloco alto, médio ou baixo. Também sabem quando saltar na pressão. Tentam jogar bem, juntar muita gente por dentro para circular e abrir pelos lados e chegar à baliza adversária. Isto permite-nos imaginar como pode jogar o Vitória. Preparámos bem o jogo em função do adversário», acrescentou.

O técnico argentino ficou visivelmente incomodado com a última pergunta da conferência de imprensa. Questionado sobre uma eventual «pressão acrescida» pela vitória do Sporting de Braga nesta 23.ª jornada, que valeu a ultrapassagem dos minhotos aos dragões no terceiro lugar, Anselmi foi curto nas palavras.

«É indiferente o que fazem os outros. A obrigação é a mesma. Se não tivessem ganho, mais pressão existia. Só porque ganhou o rival “Ah não ganharam, então, se hoje não ganhar, também não me ultrapassam” ... Boa tarde», atirou o técnico, antes de abandonar a sala de imprensa.

FC Porto e V. Guimarães medem forças esta segunda-feira, a partir das 20h15, num jogo da 23.ª jornada da Liga que poderá seguir AO MINUTO no Maisfutebol.