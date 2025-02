Vindo de um empate caseiro com o Vitória de Guimarães, o FC Porto visita o Arouca, na 24.ª jornada da Liga, este sábado. Martín Anselmi, na antevisão à partida, deixou rasgados elogios à turma de Vasco Seabra, que não perde há oito jogos.

«É uma equipa que está a fazer bem as coisas, há oito jogos não perde. Esteve bem contra os grandes, joga em sua casa, mas temos de nos preparar e preparámos para ir buscar os três pontos e terminar esse ciclo de oito jogos. A estatística fala do passado. São dados de valor, estão num bom momento, é uma equipa que joga bem, junta-se bem por dentro, tem jogadores de qualidade e sabe tocar a bola. Gosto da proposta do treinador adversário, já os vi ao vivo e parece-me que tem coisas interessantes. Gosto de defrontar um adversário assim, porque nos desafia ao limite», afirmou o técnico argentino.

O FC Porto joga no reduto dos arouquenses a partir das 18h00 deste sábado, num encontro com acompanhamento AO MINUTO no Maisfutebol.