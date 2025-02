Na primeira conferência de imprensa após o fecho do mercado de inverno, Martín Anselmi mostrou-se «contente com todos os jogadores» à sua disposição, embora lembrando que a equipa registou «baixas muito importantes» no último mês.

«Se falta ou não alguma peça? O mercado já está fechado. Temos um plantel muito jovem, com muita vontade de aprender. Até junho vamos ter um panorama mais amplo sobre que peças poderão faltar para nos reforçarmos no verão, mas agora estamos contentes com todos os jogadores que temos. Tivemos baixas importantes e não encontrámos no mercado jogadores com as caraterísticas dos que perdemos», explicou, em alusão às saídas de Galeno (Al Ahli) e Nico González (Manchester City).

Por outro lado, foram contratados o avançado brasileiro William Gomes, ao São Paulo, e o médio argentino Tomás Pérez, ao Newell’s Old Boys, dois jovens com grande potencial.

«O Wiliam já está apto para ser convocado, ao Tomás falta o certificado, mas deve chegar no decorrer do dia. O William é um jogador muito rápido, de um contra um. É canhoto e joga na esquerda, é difícil de encontrar extremos a jogar pelo lado do pé mais forte. O Tomás é um médio centro que pode jogar como líbero. Tem muito boa perceção do jogo, muita personalidade e sabe o que quer», pormenorizou o técnico dos portistas.

FC Porto e Sporting defrontam-se, para a 21.ª jornada da Liga, nesta sexta-feira, no Estádio do Dragão. O Clássico tem acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.