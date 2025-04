Declarações do treinador do FC Porto, Martín Anselmi, na conferência de imprensa, após a vitória por 2-1 ante o Famalicão, em jogo da 30.ª jornada da Liga:

[Sobre Francisco Moura chegar às dez assistências e a importância dos laterais:] «Para mim, todos os jogadores são importantes em igual medida, para o jogo coletivo, precisamos de cada um para que as coisas aconteçam. É um rapaz que trabalha muito, não é fácil fazer toda a ala sozinho, como também faz o João [Mário]. Assim como destaco esse passe, que é fantástico [ndr: para o 1-0, de Rodrigo Mora]. Também destaco o caminho que fazem de ida e volta no corredor, não é fácil. Os dois, da esquerda e da direita, são importantes para dar superioridades nas diferentes linhas e para nos poder dar saltos de pressão. Porque, a cada ação defensiva, iniciamos com cinco, mas vamos saltando e, às vezes, estamos com três, às vezes com quatro. Para que isto aconteça, eles têm de meter muitas pernas (risos), se é que me faço entender.»

[Marcano:] «Se fosse por nós, bem-vindo. Ele é que decide o que fazer com a sua carreira, cabe perguntar a ele, não a mim.»