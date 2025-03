Martín Anselmi, treinador do FC Porto, antevê um jogo complicado para os dragões, em Braga, na 25.ª jornada da Liga portuguesa.

«O Braga é uma equipa que joga bem, sabe o que faz dento do campo. Não é por acaso que tem os números que tem. É uma equipa que sabe atacar, defende muito junta, aproveita bem as transições e é forte na bola parada», referiu o técnico, acrescentando gostar de jogos com estas caraterísticas.

«Colocamos o foco sobretudo em nós. Foi a primeira semana verdadeiramente larga que tivemos com a equipa desde que chegámos. Veio em boa altura, porque à medida que os jogos decorrem podemos ir vendo as matrizes do nosso modelo muito mais claras», acrescentou.

Salientando que «ganhar dois jogos seguidos fora de casa é sempre muito bom», Anselmi não entra na lógica de a partida em Braga poder valer mais do que três pontos, por ser frente a um rival que está perto dos dragões na tabela.

«Quando terminar o jogo, soma três pontos aquele que ganhar. Isso de valer seis pontos não se aplica ao Porto. Todos os jogos valem o mesmo. Independentemente de quem nos surgir pela frente, temos de os ganhar, mesmo que alguns tenham esse condimento extra de poderem provocar uma distância maior na tabela», disse.

Separados por três pontos na tabela, Sp. Braga (4.º, com 47 pontos) e FC Porto (3.º, com 50) defrontam-se, este sábado, para a 25.ª jornada da Liga, no Municipal de Braga (20:30). Um jogo para acompanhar, ao minuto, pelo Maisfutebol.