Martín Anselmi começou a aventura no FC Porto com apenas duas vitórias em seis jogos, mas descartou que os resultados até ao final da época sejam decisivos para a forma como adeptos vão olhar para o técnico.

Na antevisão ao jogo com o Vitória de Guimarães, o treinador argentino vincou que não subestima os portistas e garantiu que tem bem definido o plano a longo-prazo para a equipa.

«O futebol é resultado, todos sabemos disso. Não podemos subestimar os portistas. Com essa pergunta, entendo que subestimamos o adepto do FC Porto, que amanhã [segunda-feira] vai acompanhar-nos com o estádio cheio. Há dois contextos completamente distintos. Somos o FC Porto, temos muito claro o clube que representamos e a obrigação de ganhar que temos em todos os jogos. No entanto, também temos claro qual é o caminho e que FC Porto queremos construir. Sabemos onde queremos ir e isso não é definido por uma temporada», começou por dizer o técnico portista.

«Além de competir em todos os jogos – e foi o que fizemos, não houve um jogo em que o FC Porto não competiu, apesar do resultado – temos claro o FC Porto que queremos construir e entendemos o caminho. Isso constrói-se caminhando, dia a dia, com tempo. E eu sei que os adeptos do FC Porto sabem disso, por isso é que amanhã [segunda-feira] vão encher ao estádio. Eles sabem para onde vamos. Entendemos a situação, entendemos que a nossa obrigação é ganhar, mas também entendemos até onde queremos ir e vamos lá chegar, com o tempo suficiente», completou.

O FC Porto procura recuperar o terceiro lugar esta segunda-feira, na receção ao V. Guimarães, marcada para as 20h15 e relativa à 23.ª jornada da Liga. Poderá seguir o jogo AO MINUTO no Maisfutebol.