Martín Anselmi, treinador do FC Porto, na sala de imprensa, após igualdade (2-2) frente ao Rio Ave:

«Entrámos bem na partida, jogámos com o Gonçalo aberto na direita, o Mora a jogar por dentro e acho que houve melhorias em relação ao jogo da Liga Europa. Podíamos ter marcado primeiro e depois cometemos um erro e pagámos caro. O adversário acabou por marcar sem construir qualquer jogada.

No segundo tempo, marcámos de bola parada, mas voltamos a cometer um erro e também pagámos caro. Depois tentamos mudar a equipa, colocar mais um avançado, mas faltou jogar mais pelas alas e cruzar mais. Para tão pouco tempo de trabalho, fizemos coisas boas, estamos no bom caminho porque competimos bem e a competir assim vamos melhorar. Claro que não ficámos satisfeitos com o empate.

[trio de centrais mais fixo do que com o Maccabi] Hoje sabíamos que o Nico podia sair e queríamos jogar com dois médios. A forma de jogar é diferente, há menos flexibilidade e, por isso, jogámos com um central fixo.

[exaltado com o árbitro] Não gosto de falar dos árbitros. Sentimos em determinado momento sofremos muitas faltas e na primeira que fizemos levamos logo amarelo. Depois há um lance na área em que a bola vai à mão e umas vezes marcam e outras não, por isso não sei qual é o critério. Mas não controlo a arbitragem e por isso temos de treinar mais para não depender disso.

[erros individuais como se corrigem] Os erros fazem parte do jogo. Nós gostámos de construir de forma organizada porque há mais possibilidade de marcar golo. Sabemos que o adversário nos vai pressionar e temos de treinar mais para que a tomada de decisão seja a correta. Estamos a começar e é normal haver erros, mas não vou sacrificar os jogadores porque faz parte do jogo. São coisas que temos de trabalhar, mas hoje pagámos caro os erros»