Martín Anselmi, em declarações à flash interview da SportTV, após a vitória do Benfica por 4-1 sobre o FC Porto:

«A partir do momento em que o adversário marca um golo em menos de um minuto isso condiciona o jogo. Toda a análise ao encontro, a forma como entrámos e perdemos tem ser feita durante a semana. Este é o momento de demonstrarmos emoções e de pedir desculpa aos adeptos, não é o que mereciam e o que queríamos.»

«Tivemos uma boa reação à perda da bola durante o primeiro tempo, fomos agressivos, mas tudo isso não importa neste momento. Não podemos sofrer um golo a começar o jogo e outro a acabar, não pode acontecer.»

«Só estou aqui para pedir desculpa, senti o apoio dos adeptos durante a semana, no hotel, no inicio e no fim do jogo. A partir de segunda-feira temos de trabalhar para sermos melhores e nada mais.»