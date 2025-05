O treinador do FC Porto, Martín Anselmi, considerou que, se o Sporting foi campeão, é porque foi «justo», porque fez mais pontos ao longo do campeonato.

Após a vitória por 3-0 ante o Nacional, na 34.ª e última jornada da Liga, que confirmou o terceiro lugar para os dragões, Anselmi foi questionado sobre se o Sporting era um justo campeão e respondeu.

«No fim, creio que aquele que é campeão é um justo campeão, é o fez mais pontos, se ganhou o campeonato é porque é um campeão justo», disse, em conferência de imprensa.

O Sporting sagrou-se campeão com 82 pontos, vencendo a prova pelo segundo ano seguido, algo que não acontecia há 71 anos, desde 1954. O Benfica foi segundo classificado com 80 pontos e o FC Porto terceiro, com 71.