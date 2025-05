Declarações do treinador do FC Porto, Martín Anselmi, na sala de imprensa do Estádio do Dragão, após a vitória por 3-0 ante o Nacional, em jogo da 34.ª e última jornada da Liga:

«Tivemos dez minutos bons na primeira parte, creio que surpreendemos o adversário, talvez não esperassem esse 4x3x3 com dupla largura. Creio que depois o adversário equilibrou e, quando conseguiu equilibrar, custou-nos. A partir daí, não foi uma boa primeira parte, não é a forma como queremos competir.»

«Tratámos de corrigir ao intervalo. A partir da entrada do Tomás Pérez, voltámos a um sistema mais habitual, com mais um médio, que era necessário para ter o controlo do jogo e com o Rodrigo Mora como interior esquerdo e o Fábio interior direito, mais uma construção a três, recuperámos o controlo do jogo e as coisas começaram a fluir da melhor forma e com o controlo do jogo.»

[Mundial de Clubes dentro de um mês e se é possível algum jogador da equipa B com mais regularidade na equipa A:] «Vamos começar a treinar dentro de praticamente uma semana, no regresso aos treinos vamos contar com dez jogadores da equipa B, que vão ajudar-nos a completar os treinos e vamos continuar a cozinhar a lista para o Mundial de Clubes e pode haver algum jogador da equipa B que se possa juntar nesta viagem aos Estados Unidos. Temos de ver ainda muitas situações, mas queremos aproveitar esta pré-época, ou pré-Mundial, para trabalhar com eles.»

[Decisão de Marcano ser capitão e se foi a despedida do defesa do Dragão:] «Sobre o Marcano, talvez tenha sido o seu último jogo no Dragão. Ou não. Perante a dúvida, os capitães decidiram que ia ser assim neste último jogo. Depois, vai estar connosco no Mundial e, a partir daí, ver-se-á a sua situação.»