António Salvador, presidente do Sp. Braga, no final da derrota por 1-0 diante do FC Porto:

Queria dar uma palavra aos nossos adeptos que forma inexcedíveis a apoiar a equipa e hoje tentaram ajudar no desequilíbrio que a equipa teve dentro de campo. Não foi possível ter outro resultado porque houve uma equipa que assim não deixou. Gostaríamos que hoje tivesse sido uma grande época, fizemos tudo para que vencêssemos esta final, mas houve uma parte que não deixou que isso acontecesse. Os jogadores foram inexcedíveis e aquilo que fizeram hoje dentro de campo que se traduzisse numa grande época.

Fizemos um trajeto ao longo da época onde jogamos na Liga dos Campeões e não fomos mais longe por infelicidade, ganhámos a Taça da Liga e, para concluir em grande, teríamos de ganhar esta final. Houve incidências durante o jogo que não foi possível ultrapassar. O 4.º lugar é frustrante, queríamos mais e estamos tristes.

[Haverá desinvestimento na próxima época?] Vamos montar um plantel para fazer uma grande temporada, mas é muito mais difícil preparar a equipa. Temos de trabalhar com planeamento. Com certeza que vamos passar as pré-eliminatórias e vamos estar na fase de grupos da Liga Europa. O Sp. Braga está habituado a ganhar e a ficar no pódio, mas não vamos falar no título.

Vocês são analistas, são comentadores, devem perceber se há falta ou não, se no golo há falta sobre o Moutinho, se há mão, vocês é que estão a ver e, portanto, devem ser sérios e dizer o que viram.