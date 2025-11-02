O FC-Porto-Sp. Braga é o jogo grande da décima jornada da Liga. Azuis e brancos e minhotos encontram-se este domingo, no Estádio do Dragão, com o apito inicial marcado para as 20:30.

Em relação à última partida, o triunfo em casa do Moreirense, espera-se que Francesco Farioli, técnico do FC Porto, aposte na consistência e na «equipa que ganha». O Sp. Braga, por sua vez, vem de uma goleada (5-0) frente ao Santa Clara a contar para a Taça da Liga. Mesmo que se trate de competições distintas, não se espera grandes alterações.

O FC Porto ainda não perdeu em casa, somando quatro vitórias e um empate. Mas, do outro lado, o Sp. Braga também ainda não perdeu fora de portas - cinco vitórias e quatro empates. Os dragões são atualmente líderes invictos com 25 pontos - os mesmos que o segundo Sporting. O Benfica é terceiro com 24. Já o Sp. Braga está na sétima posição com 13 pontos.

