O Conselho Superior do Futebol Clube do Porto, órgão consultivo do clube que é liderado por António Tavares (Presidente da MAG), aprovou «por aclamação e unanimidade» um voto de louvor a André Villas-Boas.

A razão? A postura do presidente do clube na «abnegada defesa dos legítimos interesses do clube», que o órgão considera estarem a ser «atacados», sem referir em que medida.

Em comunicado divulgado no sítio oficial do clube, é escrito ainda que a «reunião expressou, ainda, através de intervenção de vários conselheiros, o espírito de unidade e solidariedade que se vive no clube».

André Villas-Boas tomou posse como presidente do FC Porto a 28 de maio de 2024. Já cumpriu praticamente um ano e meio do mandato de quatro anos que lhe foi confiado pelos sócios.