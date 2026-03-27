Arbitragem «insatisfatória» no FC Porto-Moreirense, VAR «muito satisfatório» no Arouca-Benfica
Azuis e brancos venceram cónegos por 3-0 e águias bateram arouquenses por 2-1 fora de portas (27.ª jornada)
O Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) deu nota insatisfatória à arbitragem e VAR do jogo entre FC Porto e Moreirense, da 27.ª jornada da Liga. Recorde-se que os azuis e brancos venceram por 3-0, com golos de Gabri Veiga, Pietuszewski e William Gomes.
Além disso, o destaque vai também para a nota «satisfatória» atribuída à arbitragem de José Bessa no Arouca-Benfica, que terminou com vitória das águias por 2-1 na deslocação ao reduto dos arouquenses. Quanto ao VAR do encontro, Pedro Ferreira, recebeu uma nota «muito satisfatória».
Confira aqui as apreciações do Conselho de Arbitragem:
Vitória SC - FC Famalicão
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Gil Vicente FC - FC Alverca
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
FC Arouca - SL Benfica
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Muito Satisfatório
CD Nacional - Estoril Praia
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
AFS - CD Santa Clara
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
Rio Ave FC - CF Estrela
Arbitragem: Satisfatório
Videoarbitragem: Satisfatório
FC Porto - Moreirense FC
Arbitragem: Insatisfatório
Videoarbitragem: Insatisfatório