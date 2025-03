A FIGURA: Fábio Vieira

Fábio Vieira procurou recuar no terreno para ajudar a uma melhor primeira fase de construção de jogo e, em zonas adiantadas, mesmo não tendo muitos remates, conseguiu ser o elemento mais esclarecido e consistente. Marcou um golo e poderia ter feito dois, caso, ao minuto 70, não tivesse acertado com estrondo na barra. Um autêntico farol no meio da escuridão de ideias que a equipa do FC Porto demonstrou durante grande parte da partida.

O MOMENTO: o golo de Fábio Vieira, ao minuto 77

O pontapé potente de Fábio Vieira foi não apenas o segundo golo dos dragões, mas principalmente um pontapé na apatia que a equipa como um todo (exceto Fábio Vieira) ia revelando durante o segundo tempo. O médio português, com a bola colada ao seu pé esquerdo, teve tempo e espaço para colocar com classe a bola no fundo das redes!

OUTROS DESTAQUES

Alan Varela – O médio argentino esteve a bom nível na partida, tendo sido dos poucos que, defensivamente, conseguiu conter o ataque arouquense. A par com Fábio Vieira, compensou as dificuldades dos centrais portistas na construção de jogo, dando bons passes, em zonas recuadas e mais adiantadas também

Samu – Apesar de ter marcado o primeiro golo da partida, com a boa conversão do penálti, Samu fica mais marcado por aquilo que não conseguiu fazer, como pressionar a construção de jogo arouquense e ter maior presença no ataque portista durante os 85 minutos em que esteve em campo.

Jason – O extremo espanhol regressou à titularidade e a aposta foi justificada, pois as chances criadas pela equipa de terras de Santa Mafalda no primeiro tempo passaram sempre por ele. Jason testou por várias vezes os reflexos de Diogo Costa, contudo, o guardião disse sempre presente.

David Simão – Como um bom vinho, o experiente médio dos arouquenses, talhado para estes jogos, voltou a mostrar o que melhor sabe fazer. Tendo tempo e espaço para tal, foi o distribuidor de serviço dos comandados de Vasco Seabra, colocando a bola onde quer mesmo sem necessitar de olhar para essa zona.