Iván Marcano é a grande novidade no onze do FC Porto para a visita ao Arouca.

O defesa-central espanhol volta a jogar pelos dragões 533 dias depois. A última partida de Marcano aconteceu a 15 de setembro de 2023.

Face ao onze utilizado no empate com o Vitória de Guimarães, na passada ronda da Liga, Martín Anselmi promove as saídas de Zé Pedro, Tomás Pérez, Pepê (lesionado) e Danny Namaso. João Mário e Nehuén Pérez, regressados de castigo, agarram a titularidade, assim como Marcano e Samu.

Nota ainda para a ausência na ficha de jogo de Tomás Pérez e de Tiago Djaló, este último depois de ter ficado ligado ao golo do empate do V. Guimarães. Martim Fernandes, recuperado de lesão, é suplente.

Já Vasco Seabra, faz duas mudanças relativamente ao último jogo: saem Pablo Gozálbez e Henrique Araújo, entram Jason e Dylan.

O Arouca-FC Porto está marcado para as 18h00. Siga AO MINUTO no Maisfutebol.

OS ONZES OFICIAIS:

ONZE DO FC PORTO: Diogo Costa; João Mário, Nehuén Pérez, Otávio, Marcano e Francisco Moura; Alan Varela, Fábio Vieira, Rodrigo Mora, Gonçalo Borges e Samu.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos; Zé Pedro, Zaidu, Martim Fernandes, Eustáquio, André Franco, William Gomes, Deniz Gül e Danny Namaso.

ONZE DO AROUCA: João Valido; Alex Pinto, Chico Lamba, José Fontán e Weverson; David Simão e Fukui; Trezza, Jason e Morlaye Sylla; Dylan Berruti.

Suplentes do Arouca: Jakub Vinarcik; Matías Rocha, Puche, Brian Mansilla, Danté, Loum, Henrique Araújo, Güven Yalçin e Pedro Santos.