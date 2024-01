O FC Porto recebe este domingo o Sp. Braga, em partida a contar para a 17.ª jornada da Liga.

Sérgio Conceição continua sem contar com Marcano, lesionado, e com os internacionais Taremi e Zaidu, ambos ao serviço das respetivas seleções. O técnico dos azuis e brancos deverá voltar a apostar em Francisco Conceição como titular, premiando as exibições do avançado.

Por sua vez, Artur Jorge tem Al Musrati e Bruma no boletim clínico. Em simultâneo, Banza e Niakaté estão ao serviço das seleções na CAN. Por isso, em relação ao jogo frente ao Benfica, o técnico apenas deverá trocar Paulo Oliveira por José Fonte.

Consulte, na galeria associada, os onzes prováveis de portistas e bracarenses.

A partida no Estádio do Dragão está agendada para as 20h30. Acompanhe aqui a partida ao minuto.