Em estreia no Portimonense após a saída do FC Porto, o médio português Bruno Costa considerou que só faltou a vitória aos algarvios para uma melhor entrada no clube.

«Só faltou a vitória para ser a estreia perfeita», escreveu o jogador de 22 anos, através da sua conta oficial na rede social Twitter.

Depois de ter iniciado a época 2019/2020, na qual fez seis participações em jogos pelo FC Porto na metade inicial, Bruno Costa rumou ao Portimonense por época e meia, com o clube do sul a ficar com metade do passe do atleta.

Bruno Costa iniciou o jogo que terminou empatado ante o Paços de Ferreira (0-0) no banco de suplentes, tendo entrado para a segunda parte.