O FC Porto foi multado num total de 5.230 euros por atraso da equipa e pelo comportamento dos adeptos no jogo ante o Famalicão (vitória por 4-1), no domingo, para a 16.ª jornada da I Liga.

Nas deliberações do Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), conhecidas esta terça-feira, indica-se que a SAD dos dragões foi multada em 3.190 euros pelo comportamento incorreto do público, nomeadamente pela deflagração de um pote de fumo aos 57 minutos de jogo, tendo o «adepto responsável por esse facto» sido «identificado».

Já 2.040 euros de multa foram por atraso no reinício do jogo, com quatro minutos de atraso para a segunda parte, sem que tenha sido apresentadas «qualquer justificação para o facto».

O treinador do Famalicão, João Pedro Sousa, foi multado em 130 euros por não ter utilizado «qualquer elemento identificativo da sua função durante todo o jogo», nomeadamente «braçadeira ou credencial».

Além das multas pelo jogo no Dragão e do Benfica-Sporting, o Sporting de Braga sofreu multas pesadas na sequência do jogo ante o Boavista, por comportamento incorreto do público: 4.335 euros por deflagração de artefactos pirotécnicos (dois potes de fumo, cinco flash light e três tochas) e 1.041 euros por cânticos. O Boavista também foi multado, em 408 euros, devido a cânticos dos adeptos.

No Desportivo de Chaves-Arouca, o clube flaviense foi multado em 653 euros por atraso no início da segunda parte, em dois minutos. O Arouca foi multado em 490 euros por atraso no início do jogo, em três minutos, tendo justificado o atraso com o facto de o jogador Antony estar «a sangrar do nariz abundantemente quando regressou do aquecimento».