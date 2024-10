Na Vila das Aves, o FC Porto voou nas asas de Samu.

Hat-trick perfeito em 14 minutos a fechar a primeira parte e questão resolvida com 4-0 antes do intervalo.

Antes, Nico González desfez o nulo e, quando a vitória já morava no Dragão, Rodrigo Mora fechou a noite com a mão cheia, na estreia a marcar pela equipa principal.

Se por vezes se dá 45 minutos de avanço, o FC Porto fez exatamente o contrário. Ao intervalo, já vencia por 4-0. Foi uma primeira parte de alto nível. Seguiu-se uma segunda de gestão, não tão bem jogada, mas que teve em Rodrigo Mora um brilho final.

Isto numa noite que começou ao ritmo do paso doble. Com um toque muito espanhol. E Samu em grande.

O avançado fez hat-trick em menos de um quarto de hora e deu corpo ao triunfo iniciado na cabeça de Nico González, numa noite em que a estreia a titular de Fábio Vieira na Liga foi aposta ganha, pela bela dupla que fez com Martim Fernandes pela direita. Na esquerda, Pepê esteve em evidência. Foi, aliás, destes três homens que surgiram as assistências desses quatro golos.

Além de Fábio Vieira, Vítor Bruno apostou no regresso de Namaso ao onze (não era titular desde 15 de setembro) e sentou Galeno e Iván Jaime. Desde cedo, as dinâmicas ofensivas que o FC Porto instalou foram encostando o AVS ao seu meio-campo. Pepê, pela esquerda e pelo meio, ia criando espaços, com Moura bem no apoio. Pela direita, Martim Fernandes e Fábio Vieira parecia que se conheciam desde miúdos. Nico e Alan Varela iam controlando no meio-campo e Namaso, perto de Samu e a dar soluções de passe aos extremos, era bónus.

Aos nove e aos 13 minutos, as duas bolas aos ferros – a primeira de Roux que quase dava autogolo e a segunda de Pepê à trave – eram os indicadores de que o golo do FC Porto parecia uma questão de tempo. Fábio Vieira ficou perto de um golo acrobático aos 20 minutos, mas foi Nico González a desatar o marcador, a cruzamento do português, na insistência após um canto, dois minutos depois.

Samu: hat-trick perfeito, dos pés à cabeça

Depois disto, foi dar asas a Samu, rumo a um hat-trick perfeito: primeiro com o pé direito, depois de cabeça e a seguir de pé esquerdo.

O 2-0 surgiu aos 33 minutos, num lance de apatia defensiva do AVS. O FC Porto fez o que quis, Martim Fernandes cruzou e Samu, nas costas de Fernando Fonseca, dominou de peito e bateu Ochoa. A permissividade do AVS ficou patente neste lance, quando se vê Zé Luís a alertar John Mercado para acompanhar Moura, sozinho nas costas de Samu se fosse preciso receber.

Cinco minutos depois, Martim Fernandes tabelou com Fábio Vieira – o passe de primeira é delicioso – e cruzou para Samu cabecear para o 3-0. Bis do avançado em golos, bis do lateral em assistências.

Mas Samu quis mais e, depois de Nico lançar Pepê, recebeu a bola nas costas de Roux, contornou Ochoa e fez o 4-0 (45+1m).

O AVS mal incomodou Diogo Costa na primeira parte. Só John Mercado, que já não voltou para a segunda parte, teve uma arrancada (31m) e um remate por cima (45m) que em nada feriram o dragão.

Dragão com mudanças abaixo e Mora acaba a sorrir

Com a vantagem volumosa para a segunda parte, o FC Porto controlou os segundos 45 minutos a uma velocidade bem mais baixa, mas nem tudo foram rosas para Vítor Bruno, que não escondeu insatisfação com o amarelo visto por Alan Varela e depois de uma má ação de Rodrigo Mora. Mas o futebol muda rapidamente... e o jovem de 17 anos fecharia o resultado em 5-0 (88m), numa noite que, por certo, não irá esquecer com este golo.

Isto perante um AVS que voltou para a segunda parte já sem Akinsola, Mercado e Gustavo Assunção (o médio ia voltar para a segunda parte, mas acabou por sair a coxear) e com Vasco Lopes, Kamate e Lucca. Já com o jogo perdido, os avenses ainda tentaram ferir o dragão, mas sem qualquer sucesso apesar de algumas aproximações. Foi uma segunda parte sem grande história.

O dragão levantou rapidamente voo nas asas de Samu. No fim, Rodrigo disse “já lá Mora” e o FC Porto fechou de mão cheia a oitava vitória em nove jornadas, recolocando-se a três pontos do líder Sporting.