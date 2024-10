FIGURA: Samu

Um hat-trick perfeito de Samu resolveu o jogo na primeira parte. O avançado espanhol deixou a sua marca de pé direito aos 32 minutos, de cabeça aos 38 e de pé esquerdo aos 45+1m, fechando antes do intervalo a questão dos três pontos para o FC Porto na Vila das Aves. Um jogo em grande do internacional sub-21 por Espanha, que leva agora 11 golos em nove jogos pelos dragões. Ultrapassa Galeno e é o melhor marcador do FC Porto na Liga, com sete golos, a cinco de Gyökeres.

MOMENTO: Rodrigo Mora estreia-se a marcar pela equipa principal...

... Para a mão cheia no marcador. O jogo não estava a correr de feição desde que entrou em campo aos 63 minutos, mas acabou em grande para o jovem de 17 anos, que fez o 5-0 final, aos 88 minutos, num remate de pé direito na área. A bola ainda sofreu um desvio e bateu Ochoa. Estreia a marcar pela equipa principal, ao seu quarto jogo em 2024/25.

OUTROS DESTAQUES

Fábio Vieira: primeiro jogo a titular pelo FC Porto na Liga, depois de ter sido opção de início ante o Sintrense, para a Taça de Portugal. E uma opção ganha para Vítor Bruno. O extremo fez uma exibição segura, com pormenores interessantes e a mostrar capacidade de decisão. Assistiu Nico González para o 1-0 e está na combinação com Martim Fernandes para o 3-0.

Martim Fernandes: belíssimo jogo do jovem lateral-direito do FC Porto. Boa sociedade com Fábio Vieira pelo seu corredor, num jogo coroado com assistências para os dois primeiros golos de Samu. Dois bons cruzamentos, no 2-0 e no 3-0.

Nico González: o médio espanhol abriu o marcador de cabeça e teve uma exibição consistente a meio-campo. É ele quem lança Pepê na jogada do 4-0 de Samu.

Nehuén Pérez: nos 64 minutos que esteve em campo, o FC Porto teve pouco que resolver a nível defensivo, mas há a destacar dois cortes importantes que travaram tentativas do AVS na primeira parte.

Pepê: rasgo e criatividade entre a esquerda e o meio e uma assistência, no caso para o hat-trick de Samu.

Rodrigo Mora: entrou aos 63 minutos, ao mesmo tempo do que André Franco e Zé Pedro. O jogo não lhe estava a correr da melhor forma em algumas definições e tomadas de decisão, mas acabou em beleza. Rodrigo Mora fechou o resultado com a estreia a marcar pela equipa principal.