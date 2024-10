O FC Porto goleou o AVS, por 5-0, no jogo que encerrou a jornada 9 da Liga.

Nico González abriu o marcador aos 22m, antes de Samu fazer um impressionante hat-trick perfeito em menos de um quarto de hora: o ponta-de-lança dos dragões dominou e rematou de pé direito aos 32m, cabeceou para o seu segundo golo aos 39m e completou um hat-trick perfeito ao marcar de pé esquerdo aos 45m+1.

Ficha e filme do jogo

Rodrigo Mora fechou a contagem aos 88m.

Com este resultado, o FC Porto volta a aproximar-se do Sporting. Os dragões somam 24 pontos, menos três do que o líder.