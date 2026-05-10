A FIGURA: Roni

Estreia a marcar com um bis por parte do brasileiro que foi reforço de inverno do AVS. Dois bons golos, essencialmente o segundo, deram aos avenses a crença necessária para derrotar o campeão nacional. Para além do trabalho incansável no meio campo, com vários duelos travados e com um papel relevante a equilibrar a equipa, Roni aponta dois golos preponderantes.

O MOMENTO: segundo golo do AVS (58’)

Roni encheu-se de fé e, com espaço do meio da rua, encheu o pé direito e atirou para um grande golo. Remate de forte e colocado, sem hipóteses para Cláudio Ramos na baliza portista. Crença rejuvenescida para o AVS e um duro golpe para os dragões, apenas cinco minutos após a igualdade.

POSITIVO: guarda de honra e homenagem a Jorge Costa

Num embate entre os dois últimos clubes de Jorge Costa, em funções diferentes, o início do jogo serviu para homenagear o ex-treinador do AVS e dirigente do FC Porto. No ecrã do estádio foi passado um vídeo com imagens de Jorge Costa, numa homenagem sentida. Para além disso, os jogadores avenses fizeram guarda de honra aos campeões nacionais na entrada para o relvado.

OUTROS DESTAQUES

Devenish

Perdeu-se a conta aos cortes providenciais do central colombiano na área avense. Devenish salvou várias vezes a equipa, em alguns casos dando o corpo à bola com um espírito incrível.

Rodrigo Mora

Foi dos mais insatisfeitos do FC Porto, pegando várias vezes no jogo a toda a largura e comprimento do terreno. A iniciativa do jogo portista passou, em grande parte, pelos seus pés.

Adriel

Juntou-se a Devenish a manter a baliza avense um alvo difícil de atingir. O guardião fez, também, um conjunto de defesas que se revelaram cruciais para que o AVS conseguisse conquistar os três pontos.

Borja Sainz

Serve Deniz Gul para o golo portista, num dos poucos lances em que a tomada de decisão foi frutífera no ataque azul e branco. Alguns rasgos a partir do lado esquerdo faz do extremo um dos mais mexidos.