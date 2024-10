Já há equipas oficiais para o AVS-FC Porto, jogo que fecha a 9.ª jornada da Liga portuguesa, a partir das 20h15 desta segunda-feira, com novidades no onze dos dragões.

Fábio Vieira, que tinha sido apenas titular ante o Sintrense nos cinco jogos já disputados pelo FC Porto em 2024/25, volta ao onze inicial. Namaso é a outra grande novidade do treinador Vítor Bruno, que tem Galeno de início no banco.

Em relação à vitória ante o Hoffenheim, por 2-0, para a Liga Europa, na quinta-feira, são precisamente essas duas alterações. Além de Galeno, sai Iván Jaime.

No AVS, Vítor Campelos faz regressar ao onze alguns dos jogadores mais utilizados, fazendo um total de nove mudanças, em relação à vitória por 2-0 ante Os Sandinenses, a 20 de outubro, para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Entram Ochoa, Fernando Fonseca, Roux, Devenish, Kiki, Gustavo Assunção, Jaume Grau, Piazon e John Mercado. Só se mantêm Tunde e Zé Luís. Saem Pedro Trigueira, Léo Alaba, Nacho Rodríguez, Jorge Teixeira, Rafael Rodrigues, Lucca, Luís Silva, Aburjania e Vasco Lopes.

Miguel Nogueira é o árbitro do jogo. Vai ser auxiliado por Pedro Ribeiro e Nuno Pires. Sérgio Guelho é o quarto árbitro. No vídeo-árbitro vai estar Rui Costa, assistido por Nuno Manso.

O FC Porto parte para jogo no 2.º lugar, com 21 pontos, procurando repor em três pontos a diferença para o líder Sporting, que tem 27 pontos. Já o AVS entra neste jogo com nove pontos, no 12.º lugar.

Siga o AVS-FC Porto, ao minuto, no Maisfutebol.

As equipas para o AVS-FC Porto:

AVS: Ochoa; Fernando Fonseca, Roux, Devenish, Kiki; Gustavo Assunção, Jaume Grau; Tunde, Piazon, John Mercado; Zé Luís.

Suplentes do AVS: Simão Bertelli, Rafa Rodrigues, Jorge Teixeira, Luís Silva, Aburjania, Kamate, Vasco Lopes, Rodrigo Ribeiro, Lucca.

FC PORTO: Diogo Costa; Martim Fernandes, Nehuén Pérez, Tiago Djaló, Francisco Moura; Nico González, Alan Varela; Pepê, Fábio Vieira, Namaso; Samu.

Suplentes do FC Porto: Cláudio Ramos, Eustáquio, Galeno, Iván Jaime, André Franco, Fran Navarro, João Mário, Rodrigo Mora, Zé Pedro.