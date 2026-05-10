Já com o título de campeão assegurado e contra o último classificado, o AVS, Francesco Farioli promoveu oito alterações face ao último jogo e roda assim a equipa.

A ausência mais notada é a de Jan Bednarek, que foi alvo de um assalto na noite de sexta-feira, treinando com a equipa posteriormente. Ainda assim, ficou fora da ficha de jogo. 

Diogo Costa também dá lugar a Cláudio Ramos, que enverga a braçadeira de capitão. Alberto, Pepê e Gul são os sobreviventes do último onze. Acompanhe o duelo AO VIVO a partir das 18 horas.

ONZE DO AVS: Adriel; Mateus Pivô, Devenish, Paulo Vítor e Rivas; Gustavo Mendonça, Roni e Pedro Lima; Tunde, Diego Duarte e Neiva.

Suplentes do AVS: Pedro Trigueira, Simão Bertelli, Tomané, Óscar Perea, Tiago Galetto, Green, Carlos Ponck, Algobia e Aderllan Santos.

ONZE DO FC PORTO: Cláudio Ramos; Alberto, Thiago Silva, Prpic e Moura; Alan Varela, Fofana e Mora; Pepê, Gul e Borja Sainz.

Suplentes do FC Porto: Diogo Costa; Kiwior, William Gomes, Froholdt, Gabri Veiga; Rosario, Moffi, Tiago Silva e Pietuszewki.

RELACIONADOS
Novidades antes da consagração: os onzes prováveis para o AVS-FC Porto
Farioli: «Bednarek está a receber o apoio do clube e da polícia»
«Incidente com Bednarek? Poderá unir ainda mais o grupo em torno do colega»