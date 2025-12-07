Cristiano Bacci, treinador do Tondela, analisa a derrota frente ao FC Porto, por 2-0, no encontro da 13.ª jornada da Liga:

Análise à derrota diante do FC Porto

«Não posso sair satisfeito por completo, temos de melhorar nos pormenores. Foram dois golos de borla, mas temos de assumir isso e trabalhar. Mostrámos entrega, não tiveram medo contra uma equipa fortíssima como o FC Porto. Há coisas positivas e negativas, mas há que seguir em frente.»

Golos logo a abrir o segundo tempo

«Não há golos feios, um golo é um golo. Uma equipa como a nossa tem de estar mais atenta e lidar com isto. Temos de ter a cabeça fria e ter equilíbrio. As bolas paradas e um erro individual como aconteceu podem acontecer, mas temos de melhorar nesse aspeto.»

Atitude da equipa e próximos jogos

«Acho que o jogo é o espelho da nossa atitude e da nossa crença. Temos de aceitar o resutlado, mas não podemos aceitar ao mesmo tempo. Há que evoluir e ser mais fortes mentalmente. O próximo jogo é sempre o mais importante, estamos focado nesse e depois logo vemos o que acontece.»