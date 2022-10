O Estádio Cidade de Barcelos, casa do Gil Vicente, teve a melhor nota dos nove relvados que receberam os jogos da 9.ª jornada da I Liga portuguesa e continua no topo da classificação geral, informou esta quarta-feira a Liga.

No pódio da jornada ficaram os relvados do Portimão Estádio e do Estádio do Bessa, sendo que, no ranking geral, os relvados do Estádio do Dragão e do Estádio José Alvalade estão nos segundo e terceiro lugares, respetivamente, com as melhores médias a seguir a Barcelos.

Veja, na galeria associada, o ranking até à 9.ª jornada.

Esta quarta-feira foi ainda atualizado o ranking de estádios, com o Dragão a ultrapassar a Luz na liderança.

Classificação dos relvados da nona jornada:

Gil Vicente – Estádio Cidade de Barcelos – Nota: 4,88

Portimonense – Portimão Estádio – Nota: 4,50

Boavista – Estádio do Bessa Séc. XXI – Nota: 4,38

Benfica – Estádio do Sport Lisboa e Benfica – Nota: 4,25

Casa Pia – Estádio do Jamor – Nota: 4,00

Arouca – Estádio Municipal de Arouca – Nota: 3,63

Sp. Braga - Estádio Municipal de Braga - Nota: 3,63

Santa Clara - Estádio de São Miguel – Nota: 3,50

Paços Ferreira – Estádio Capital do Móvel – Nota: 3,38