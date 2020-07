O Belenenses apresenta-se no Estádio do Dragão, casa do FC Porto, sem guarda-redes suplente.

A ficha oficial do encontro da 30.ª jornada da Liga tem Koffi como dono da baliza da equipa de Petit, mas depois não há alternativa ao burquinense.

No período de aquecimento o guardião cedido pelo Lille esteve acompanhado apenas pelo treinador de guarda-redes, de resto.

De referir que André Moreira foi o guarda-redes titular do Belenenses na última jornada, frente ao Tondela, mas agora fica de fora. Está no Dragão, mas na bancada.

João Monteiro, de apenas 19 anos, foi o suplente deste na última ronda.

