A FIGURA: Diogo Costa

Começou o jogo com uma asneira logo no segundo minuto, mas depois subiu a fasquia. Aos 33 minutos mostrou atenção e destreza por duas vezes na abordagem a um cruzamento de David Neres. Saiu quase sempre bem dos postes nos lances de bola parada ou nas tentativas de encurtamento da profundidade das águias e antes do 1-0 ainda negou um golo do Benfica com uma grande mancha.

O MOMENTO: expulsão de Fábio Cardoso. MINUTO 59

O FC Porto estava a ser melhor em igualdade numérica e até continuou a sê-lo até ao intervalo. Mas percebeu-se que a partir da expulsão de Fábio Cardoso o jogo do FC Porto, por mais competente que fosse na luz, dependeria muito mais do que o Benfica não fosse capaz de fazer.

OUTROS DESTAQUES

Galeno: agitou as águas no flanco esquerdo na primeira parte e ainda tentou o golo em remates de meia-distância. Na segunda parte, até ao golo de Di María, o FC Porto quase não existiu ofensivamente e, com isso, Galeno, com menos espaço entre Bah e António Silva, também foi saindo do jogo.

Wendell: controlou quase sempre com tremenda competência Ángel Di María, que terminou a primeira parte sem qualquer ação de desequilíbrio naquele flanco. No 1-0, a bola desvia nele antes de entrar na baliza portista, mas isso são mais as circunstâncias do jogo do que propriamente um momento mau do jogador.

Pepê: quase um mês depois, voltou a aparecer num onze inicial dos dragões. A titularidade surpresa de Romário Baró parecia indicar que atuaria no flanco direito, mas percebeu logo no apito inicial que seria o homem mais próximo de Taremi no ataque. Apareceu várias vezes nas costas dos médios do Benfica, que nunca tiveram o jogo controlado naquela zona do terreno, onde pareceram poucos para tantos parecia, (pelo menos). A saída de Romário Baró após a expulsão de Fábio Cardoso aos 19m obrigou Conceição a reajustar o posicionamento de Pepê que, ainda assim, não deixou de aparecer no corredor central. Aos 41 minutos, obrigou Trubin a aplicar-se para negar o 1-0 do FC Porto. Caiu de rendimento numa segunda parte em que começou a parecer limitado fisicamente.

David Carmo: depois de um ano muito difícil, está finalmente a sair da sombra, apesar de as circunstâncias a isso o terem obrigado. Com o FC Porto reduzido a dez, quase comprometia numa jogada em que Rafa arrancou uns bons metros atrás dele e que motivou ida do árbitro ao VAR para analisar uma possível expulsão do central dos dragões. Não se deixou abalar por esse momento e manteve o foco. Petar Musa quase não existiu no Benfica-FC Porto e isso deveu-se muito a ele.

Zé Pedro: resgatado à equipa B devido à falta de soluções para o eixo da defesa portista, acabou por ir a jogo bem cedo, devido à expulsão de Fábio Cardoso aos 19 minutos. Fez um jogo regular, sem comprometer, mostrando que também pode ser uma solução bastante válida para o treinador dos portistas.