O FC Porto tem «mandado» na Luz, de acordo com a história mais recente dos clássicos. Nas últimas 20 visitas ao terreno do Benfica, os dragões pontuaram por 16 vezes, com oito vitórias e oito empates. Caso consigam replicar qualquer um desses resultados no próximo sábado, os azuis e brancos sagram-se campeões na casa do rival.

Os únicos triunfos dos encarnados desde a temporada 2001/02 ocorreram em 2005/06, 2009/10 e 2018/19, todos por 1-0, e em 2013/14, por 2-0.

O francês Laurent Robert, o argentino Saviola e o suíço Seferovic foram os autores das vitórias pela margem mínima, enquanto Rodrigo e Garay selaram o triunfo de 12 de janeiro de 2014, no primeiro jogo do Benfica após a morte de Eusébio.

Os dragões têm o dobro das vitórias dos encarnados nos duelos na Luz, algumas delas marcantes, como a que aconteceu em 2010/11, que valeu o título aos então comandados de André Villas-Boas, que se sagrariam campeões invictos.

Um autogolo de Roberto e um penálti de Hulk valeram o triunfo azul e branco (2-1), apesar de Saviola ainda ter empatado a partida pelo meio. O FC Porto agarrou o título a cinco jornadas do fim e celebraram no relvado, com as luzes apagadas e os aspersores ligados.

Já a 15 de abril de 2018, Herrera marcou aos 90 minutos e decidiu o clássico, num jogo determinante para os dragões evitarem o «penta» do Benfica, no primeiro ano de Sérgio Conceição.

Os portistas somaram mais três vitórias por 1-0, em 2003/04, 2004/05 e 2007/08, venceram por 3-2 em 2011/12, e por 2-1 em 2015/16.

Em 2019/20, com golos de Zé Luís e Marega, o FC Porto conseguiu ganhar por 2-0, igualando a sua maior vitória de sempre na Luz para o campeonato - repetiu o feito de 1950/51.

Para selar o 30.º título, os dragões nem precisam de vencer, pois basta replicar os empates de 2001/02 e 2014/15, a zero, 2003/04, 2006/07, 2008/09, 2016/17 e da época passada, a um, ou de 2012/13, a dois.

O histórico total das partidas entre os dois clubes é favorável, contudo, aos encarnados, que venceram 43 dos 87 jogos realizados. As águias têm mais 26 vitórias do que o FC Porto, que conseguiu apenas nove triunfos de 1934/35 a 2000/01.

O primeiro embate entre as duas equipas no terreno do Benfica aconteceu a 24 de março de 1935, dia em que, no Campo das Amoreiras, em Lisboa, os anfitriões venceram por 3-0, com tentos de Gaspar, Rogério e Vítor Silva.

Os encarnados conseguiram mesmo 13 triunfos nos primeiros 14 jogos – a exceção é o 2-3 de 1939/40 - e não mais largaram a liderança no histórico. O FC Porto, de resto, só por duas vezes conseguiu vitórias consecutivas, primeiro em 1974/75 (1-0) e 75/76 (3-2) e, depois, em 2010/2011 (2-1) e 2011/2012 (3-2).

A formação lisboeta é mais goleadora nos clássicos, com 168 golos marcados, contra 88 dos dragões. O melhor marcador nestes clássicos é José Águas, que bisou em cinco ocasiões e contabiliza 14 golos, contra 10 de Eusébio.