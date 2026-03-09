O FC Porto permitiu que o Benfica recuperasse do 2-0 ao intervalo e chegasse ao empate no Clássico da Luz, o que revelou alguma permissividade defensiva dos dragões.

Diante dos encarnados, a equipa de Francesco Farioli registou o máximo de toques sofridos na grande área e remates consentidos nesta edição da Liga, segundo os dados do SofaScore. O Benfica somou 37 toques na grande área dos portistas e rematou exatamente 20 vezes diante dos dragões.

Ora, no que diz respeito aos toques na área adversária, só o Vitória de Guimarães de Luís Pinto tinha conseguido, neste campeonato, ter os mesmos números do Benfica – aconteceu na 18.ª jornada, no triunfo por 1-0 dos portistas, em Guimarães.

Já ao nível dos remates, Vitória e Sporting foram as outras equipas que, nesta Liga, conseguiram rematar tanto diante do FC Porto. Vimaranenses e leões fizeram-no em 20 ocasiões, tal como os encarnados.

.

Em jeito de comparação, o FC Porto acumulou 19 toques na grande área do Benfica, ou seja, menos 18 do que os encarnados. A equipa de José Mourinho também se sobrepôs no capítulo dos remates (20 contra 14), embora nove tenham sido bloqueados e ambas as equipas tenham somado apenas seis tiros enquadrados com a baliza.

A estes dados tem também de ser acrescentado o contexto do jogo. O FC Porto apanhou-se a ganhar desde cedo e apostou, sobretudo, nas transições rápidas para causar perigo, enquanto o Benfica teve de assumir a bola para ir atrás do prejuízo (teve 59 por cento de posse contra 41 do FC Porto).

Este balanceamento ofensivo do Benfica, claro, causou um desequilíbrio gritante no momento defensivo. Assim se justifica, em parte, que o FC Porto tenha conseguido mais golos esperados (2.14 contra 1.35). De resto, Farioli criticou a forma como a equipa foi incapaz de decidir em campo aberto e «matar o jogo», sobretudo nas ações de Borja Sainz na segunda parte.